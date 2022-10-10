Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya yapılan füze saldırıları hakkında açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

Erhan Altıparmak



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