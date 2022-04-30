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Rusya Silah Kontrol Dairesi Başkanı Yermakov: 'ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalog donduruldu'

Rusya Silah Kontrol Dairesi Başkanı Yermakov: 'ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalog donduruldu'
Rusya Silah Kontrol Dairesi Başkanı Yermakov: 'ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalog donduruldu'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalogun dondurulduğunu ancak Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden normale dönülebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD ile stratejik istikrar konulu müzakerelere değindi. Bu müzakerelerde, ABD tarafının birbirine zıt tavırlar sergilediğini ve müzakerelerin dondurulduğunu aktaran Yermakov, “Bugün itibariyle öyle gösteriyor ki ABD ile stratejik istikrar konusunda bir müzakere ihtimalinden bahsedemeyiz. Ne yazık ki, Washington'un tüm eylemleri taban tabana zıt yönde. Stratejik diyalog, ortak fikir için önemlidir. Şu anda böyle bir diyalog ABD tarafında resmen ‘dondurulmuş' durumdadır” diye konuştu. Bu müzakerelere tekrar dönülüp dönülemeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtlayan Yermakov, “Görünüşe göre, ancak özel askeri operasyon çerçevesinde belirlenen tüm görevlerin yerine getirilmesinden sonra, stratejik gündeme dair tam donanımlı Rusya-ABD müzakere sürecine dönmek mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak
 

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