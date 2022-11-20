Rusya sınırından tahliye edilen ve 4 çocuğuna kavuşan Ahıska Türkü anne: 'Erdoğan babamdan Allah razı olsun'

Ukrayna'da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede daha önce binlerce Ahıska Türkü tahliye edilerek Elazığ'a getirilmiş ve Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilmişti. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle Ukrayna'nın Herson şehrinden Türkiye'ye gelmek için 31 Ekim'den beri Rusya sınırında bekleyen 88 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi. 88 Ahıska Türkü konaklama merkezindeki akrabaları tarafından davul, zurna, kurban ve dua ile karşılandı. Bayram yerine dönen merkezde kimi annesine kimi oğluna kimi ise babasına kavuştu. Sevincin hakim olduğu merkezde, sevinç gözyaşları da adeta sel oldu.

Eşini ve 4 çocuğunu 7 ay önce gönderen fakat kendi gelemeyen anne Gülbahar Şamilova da o gelen kafile içindeydi. Otobüsten inen anne Şamilova, çocuklarına sarılarak gözyaşları içerisinde hasret giderdi. Herkesin gözyaşlarını tutamadığı anda Şamilova, “Çok şükür, herkesten Allah razı olsun. Erdoğan babamdan Allah razı olsun. Çocuklarıma kavuştum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde ailelerimize kavuştuk. Sağ ols

Kamil Can Kılıç

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