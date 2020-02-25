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Rusya, Sırbistan'a hava savunma sistemlerini Karadeniz üzerinden gönderdi

Rusya, Sırbistan'a hava savunma sistemlerini Karadeniz üzerinden gönderdi
Rusya, Sırbistan'a hava savunma sistemlerini Karadeniz üzerinden gönderdi

Rusya'nın Sırbistan'a sattığı Pantsir-S1 hava savunma sistemleri, Karadeniz rotası üzerinden Sırbistan'a gönderildi.

Rusya ile Sırbistan arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmaya göre Pantsir-S1 hava savunma sistemleri nakliye programına uygun olarak bugün hava yolu ile Sırbistan'a gönderildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan Rus askeri nakliye uçağı Antonov An-124'e yüklenen füze sistemleri önce Karadeniz üzerinden Türkiye sınırlarındaki Samsun ile Sinop hattına buradan da İstanbul açıklarından Bulgaristan'ın Varna semalarından Sırbistan'a ulaştırıldı. Rus kargo uçağının füze sistemlerinin parçalarını 4 gün önce götürmeye başladığı, ardından sırasıyla her gün aynı saatlerde ve rotalarda ile taşımayı sürdürdüğü kaydedildi.

Erhan Altıparmak

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