İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya, sivillerin tahliyesine izin verecek

Rusya, sivillerin tahliyesine izin verecek
Rusya, sivillerin tahliyesine izin verecek

Rusya, Ukraynalı sivillerin bölgeden tahliyesine bugün saat 10.00 itibariyle izin vereceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın 4 kentinde yeni insani koridorlar açacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sivillerin tahliyesi saat 10.00 itibariyle başlayacak ve başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Mariupol ve Sumy'de tahliye yolları oluşturulacak.

Ukraynalı yetkililer tarafından tahliyelere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Rusya'nın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle dün Mariupol'da sivillerin tahliyesi askıya alınmış, Irpin kentinde tahliyeler sırasında yine çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABER
Rusyadaki Alman gazetecilere ülkeyi terk etme çağrısı Rusya’daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı
İLGİLİ HABER
Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı
İLGİLİ HABER
Japonya, vatandaşlarını Rusyaya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
İLGİLİ HABER
Güney Koreden Rusyaya yeni yaptırım kararı Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
İLGİLİ HABER
Blinken: Ukraynalıların, Zelenskiynin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusyanın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik'
İLGİLİ HABER
Rusya, Harkovda televizyon kulesi vurdu Rusya, Harkov’da televizyon kulesi vurdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.