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Rusya: 'Süleymani'nin öldürülmesi yeni çatışmaların habercisi'

Rusya: 'Süleymani'nin öldürülmesi yeni çatışmaların habercisi'
Rusya: 'Süleymani'nin öldürülmesi yeni çatışmaların habercisi'

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, İran’ın Devrim Muhafızları güçlerinin en kuvvetli isimlerinden Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, “Gerçekleştirilecek yeni çatışmaların habercisi gibi gözüküyor” dedi.

Rusya devlet yetkilileri, İran Devrim Muhafızları güçlerinin en kuvvetli isimlerinden Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesine dair bazı açıklamalarda bulundu.

Rus Senatör Konstantin Kosaçev gazetecilere, “Oldukça ağır bir haber. Bu olay ABD'lilerle Irak'taki Şii milisler arasında gerçekleştirilecek yeni çatışmaların habercisi gibi gözüküyor” açıklamasında bulunurken, olanların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıya karşılık bir intikam gibi durduğunu da ifade etti. Kosaçev, General Süleymani'nin öldürülmesinin nedeninin intikam olması durumunda karşılığının gelmesinin muhtemel olduğuna da vurgu yaparak, “Umarım yanılırım. Çünkü savaşı başlatmak kolaydır ama bitirmek çok zordur” dedi.

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