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Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor

Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor
Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor

Rusya, Suriye'deki en büyük hava üssü olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişletme kararı aldı.

Suriye'de, Şam rejimine destek veren ve burada askeri üsleri bulunan Rusya, en stratejik noktalardan biri olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişletme kararı aldı.

Askeri hava operasyonları, gözlem uçuşları ve askeri kargo taşımacılığında kullanılan hava üssünün genişletilmesiyle birlikte Rusya'nın en önemli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının bu hava üssünde faaliyet yürütebileceği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün genişletilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, Rus basınında üssün genişletilmesine yönelik uydudan çekilen fotoğraflara yer verildi. Yayınlanan fotoğraflara göre, Hmeymim Hava Üssü'nde çalışmalar yapılarak, pistlerin uzatıldığı görüldü.

Erhan Altıparmak
 

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