Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti



İsviçre'nin Cenevre kentinde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya arasında görüşme yapıldı. Görüşmeye Rusya'yı temsilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM'yi temsilen ise BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan katıldı.

Gerçekleşen ilk tur görüşmelerinin ardından Rus basınına bilgi veren Verşinin, "Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Mart'ta sonlanacak olan anlaşmanın 60 gün daha uzatılması teklifini kabul ettiklerini belirten Verşinin, "Rusya, 18 Mart'ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle" ifadelerini kullandı.

Verşinin ayrıca, Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle anlaşmanın tek taraflı işlediğine dikkat çekerek, yaptırımların hafifletilmesinin de anlaşmanın tamamıyla uygulanması için yeterli olmadığını ifade etti.

Anlaşma en son 120 gün süreyle uzatılmıştı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması üçüncü kez uzatılmış olacak. Anlaşma en son geçtiğimiz sene kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı.

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