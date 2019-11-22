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Rusya, Türk domatesini yine geri gönderdi

Rusya, Türk domatesini yine geri gönderdi
Rusya, Türk domatesini yine geri gönderdi

Türkiye'den Rusya'ya gönderilen 20 ton Türk domatesinin geri gönderildiği açıklandı.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bulunan Bryansk bölgesine gönderilen domatesin iade edildiği belirtildi. Açıklamada Rusya'nın Krasnodar bölgesine gönderilmek için bir depoda bekletilen domateslerin müfettişler tarafından incelemeye alındığı anda canlı kurtçuklara rastlandığı ardından laboratuvarda yapılan incelemelerde domateslerde yaprak galeri güvesine rastlanıldığı ifade edilerek 20 ton domatesin Türkiye'ye geri gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl verilerine göre, Türkiye'den Rusya'ya 2018 yılının tamamında 37 bin 107 ton domates gönderilip karşılığında ise 30 milyon 634 bin 892 dolar gelir elde edilmişti.

Erhan Altıparmak

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