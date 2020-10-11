Rusya- Türkiye Canlı Anlatım

RUSYA:1 TÜRKİYE:0

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İlk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

42' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mahmut Tekdemir istediği vuruşu yapamayınca Rusya savunması topu uzaklaştırıyor.

40' Rusya'da Andrey Semenov yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35' Rusya bir kez daha tehlikeli geldi! Artem Dzyuba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan ve kaleci Mert'le karşı karşıya kalan Daler Kuzyaev'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

23' Rusya, Miranchuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Penaltı noktasında topla buluşan Miranchuk, beklemeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

23' Mert Günok'un kısa düşen kale vuruşunun devamında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Daler Kuzyaev vuruşunu yapıyor ve açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başarıyor. Sonrasında Daler Kuzyaev için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

17' Şu ana dek iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor.

15' Rusya'da Zhirkov sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi, ardından Zeki ile girdiği ikili mücadelede top kendisine çarptı ve auta çıktı.

7' Burak ceza sahasına girmek üzereyken rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

4' Rusya gole yaklaştı! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna altıpasın içinde Dzyuba kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

1' Müsabakada ilk yarı başladı.

Türkiye'nin ilk 11'i: Türkiye'nin ilk 11'i: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.

Rusya'nın ilk 11'i: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev