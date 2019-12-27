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Rusya: “Türkiye, Rusya'dan ilave S-400 alacak”

Rusya: “Türkiye, Rusya'dan ilave S-400 alacak”
Rusya: “Türkiye, Rusya'dan ilave S-400 alacak”

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Türkiye’nin Rusya’dan ilave S-400 almasını beklediklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportaja, “Türkiye muhtemelen bizimle çalışmaya devam edecek. Bunu ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Borisov, “Silah ihracatı rekabeti her zaman zorlu olmuştur. Ancak biz ihracatta ikinci sıradayız” dedi. Hava savunma sistemlerinde de Rusya'nın önde olduğunu belirten Borisov, gemi üretiminde çalışmaların devam ettiğine ve güzel sonuçlar elde edileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ise Borisov, S-400'lerin en iyi hava savunma sistemine sahip oldukları için Türkiye tarafından tercih edildiğini ifade etti. Borisov, dronelar ile petrol rafinerilerine saldırılan Suudi Arabistan'da diğer savunma sistemlerinin başarısız olduğu görülürken, Hmeymim Hava Üssü'ne karşı devam eden saldırılarda Rusya hava savunmasının her zaman üstün geldiğini de belirtti. Başbakan Yardımcısı Borsiov ayrıca, “Bu alandaki görevimizin dış pazarda etkin olmak olduğunu düşünüyorum. Silah ihracatı söz konusu olduğunda kazanılan pozisyonları korumalı ve yeni ürünlerimizle satışlarımızı arttırmalıyız. İstikrarlı ve uzun vadeli sözleşmelerimiz var, her yıl etkileyici sonuçlara ulaşıyoruz” dedi.

Rusya, her yıl 15 milyar dolarlık silah ihraç ediyor.

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