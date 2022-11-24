Rusya: 'Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik sabotaj önlendi'

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna gizli servislerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji kaynakları transferinde kullanılan Güney Akım boru hattına düzenlemeyi planladıkları sabotaj ve terör eylemini engelledik. Düzenlenen operasyonla, terör eyleminin hazırlanmasına ve finanse edilmesine yardımcı olan Rusya vatandaşları yakalandı.

4 mıknatıslı mayın, 4 kilogram patlayıcı, 593 bin ruble, Ukrayna özel servisleri ile yapılmış olan yazışmaları içeren iletişim araçları, patlayıcı mayınların kurulum şeması ve patlamanın planlandığı Volgograd bölgesinin koordinatları ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı. Yakalanan şahısların yargılanması için adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

Erhan Altıparmak



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