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Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı

Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı
Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı

Rusya, Türkiye’den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Rusya, Türkiye'den ithal edilen bazı sebze ve meyvelere yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yayınlanan kararnamede, Türkiye'den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımının kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek, “Kısıtlamaların kaldırılmasının temel nedeni, Rospotrebnadzor uzmanlarının laboratuvar araştırmalarının sonuçlarına dayanarak alınmıştır. Numunelerin analizinin sonuçlarına göre, izin verilen maksimum zararlı madde seviyelerinin aşılmadığı tespit edildi” denildi.

Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi, Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından pestisit gibi yabancı maddeler içeren sebze ve meyvelerde araştırmalar yapıldığını belirtti. Bu karar doğrultusunda Türkiye'den yasak kaldırılan ürünlerin Rusya'ya ihracatının yeniden başlayacağı aktarıldı.

Erhan Altıparmak
 

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