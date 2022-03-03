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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerenin 2'inci tur sona erdi

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerenin 2'inci tur sona erdi
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerenin 2'inci tur sona erdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri sona erdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı - Tıkla İzle

Rusya, 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna ile ikinci kez masaya oturdu. İlk görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakere görüşmelerinin ikinci turu için Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Ukraynalı heyetin askeri kıyafetleri ile olması ve Rus heyetin tokalaşmak üzere el uzatan taraf olması dikkat çekti.

 Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

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