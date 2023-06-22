Rusya: 'Ukrayna, Herson'u Kırım'a bağlayan karayolu köprüsünü vurdu'

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine atadığı Vali Vladimir Saldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Kırım'ı Herson'a bağlayan Chonhar karayolu köprüsünü füzelerle vurduğunu belirtti. Köprüde hasar meydana geldiğini aktaran Saldo, can kaybı olmadığını ifade etti. Saldo, Ukrayna'nın saldırıda ilk belirlemelere göre İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow füzelerini kullanmış olabileceğini kaydetti. Saldo, “Kievli teröristler, Herson sakinlerini sindirmek ve halk arasında panik oluşturmak istiyor, ancak başaramayacaklar. Köprüyü nasıl hızlı bir şekilde tamir edeceğimizi biliyoruz. Kısa sürede köprüden araç geçişi yeniden sağlanacak. Düşmanın her hareketine bir cevabımız var. Herson bölgesi ile Kırım arasındaki bir bağlantı noktası çalışmaya devam ediyor. Araç trafiği için geçici olarak alternatif bir rota düzenlendi" ifadelerini kullandı. Rusya'nın "Kırım kapısı" olarak adlandırdığı karayolu köprüsü, Kırım'dan güneydeki cephe hattına giden en kısa yol olarak biliniyor. Rusya, Kırım'ı ise 2014'te ilhak etmişti.

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