Rusya: 'Ukrayna, İHA'larla Kremlin'i hedef aldı'

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. Askeri ve özel servislerin radar sistemlerini devreye sokmasıyla 2 İHA etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. İHA parçalarının Kremlin Sarayı yerleşkesine düştüğü, can ve mal kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

"Planlı bir terör saldırısı ve Putin'e yönelik suikast girişimi"

Açıklamada Putin'in saldırı sırasında Kremlin'de olmadığı belirtilerek, "Terör saldırısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Çalışmaları programa uygun olarak devam ediyor. Bu saldırıyı, 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde gerçekleştirilen planlı bir terör saldırısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya, uygun gördüğü zamanda ve uygun şekilde bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denildi.

ZELENSKİY'NİN SÖZCÜSÜ NİKİFOROV: 'BİLGİMİZ YOK'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.

Erhan Altıparmak



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