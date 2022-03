Rusya-Ukrayna savaşı, sağlık turizmini de olumsuz etkileyecek

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Servet Terziler, "Yılın geri kalan dönemi için Rusya'dan yaklaşık 20 bin sağlık turisti bekliyorduk. Kişi başı harcamaları ortalama 2 bin 500 dolar olarak düşündüğümüzde sadece Rusya kaynaklı sağlık turizminde ülkemizin kaybı 50 milyon dolar civarında olacak" dedi.

Ruslar Türkiye'yi sadece yaz turizmi açısından değil, sağlık turizmi özelinde de tercih ediyor. Yaşanan savaş, Rusya'nın ticari ilişkilerinin olduğu tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek.

Sağlık turizminin pandemi döneminin olumsuz etkilerinden yeni yeni sıyrıldığını ifade eden Terziler "Pandemi öncesinde sağlık turizminin toplam hacmi 3 milyar dolar seviyesindeydi. Küresel salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri de sağlık turizmi oldu. 2022 ile birlikte 2019 rakamlarına yeniden ulaşmayı, 2023'te ise 5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de sağlık turizmi alanında yapılan büyük yatırımlar da bu rakama ulaşacağımızın açık bir göstergesi. Diğer yandan, Rusya-Ukrayna savaşı sadece bizi değil, Rusya'nın ticari ilişkisi olduğu tüm ülkeleri olumsuz etkiliyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Ruble'deki değer kaybı ülkedeki insanların tüketim eğilimlerini de değiştiriyor. Rusya, Türkiye için hem genel turizm hem de sağlık turizmi özelinde çok önemli bir pazar. Geçen yılın ikinci yarısında ve 2022'nin ilk iki ayında Rusya'dan gelen hastalarımızın tedavi süreçlerini yönettik. Yılın geri kalanı için bu ülkeden yaklaşık 20 bin sağlık turisti bekliyorduk. Konaklama ve yeme içme harcamalarını düşündüğümüzde kişi başı 2 bin 500 dolar harcama ortalamasını aldığımızda, sektörün bu yıl için Rusya özelindeki kaybı yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde olacak. Türk sağlık turizmi dünyanın 1 numarası olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Bu durum ülkemize döviz girdisi anlamında elbette olumsuz yansıyacak ancak her şeyden önce savaşın bir an önce bitmesini ve Ukrayna halkının bir an önce gündelik hayata dönmesini temenni ediyorum" dedi.