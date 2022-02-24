Rusya- Ukrayna savaşının ardından Hazine Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamında gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu gelişmelerin muhtemel ekonomik ve finansal etkilerinin tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edildiği ve gereken tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağı aktarıldı. Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye ekonomisinin birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği belirtildi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen, dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına aldığı belirtilen açıklamada, bu model ile atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirildiği ifade edildi. Vatandaşların yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar aldığı ve vatandaşların bu sebepten dolayı mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, son iki ayda Türk lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulduğunu ve bu konuda başarılı da olunduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada uluslararası finansal piyasalarda söz konusu müdahalenin yol açtığı gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşların Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.



Mustafa Cenik



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