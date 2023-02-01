Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz akışını yüzde 20 artırdı

Rusya, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz akışını düne kıyasla yüzde 20 artırdı. Sohranivka dağıtım noktasından yapılması planlanan gaz sevkiyat talebinin ise Ukrayna tarafından reddedildiği, dağıtıma Sudzha noktasından devam edileceği aktarıldı. Sudzha'dan dün Avrupa'ya 24,2 milyon metreküp olan sevkiyat miktarının bugün 29,4'e çıktığı belirtildi. Rus enerji şirketi Gazprom'un sözcüsü Sergey Kupriyanov yaptığı açıklamada, "Ukrayna doğal gaz iletim sistem operatörü OGTSU, bugün itibarıyla 29,4 milyon metreküplük aktarım talebini kabul etti" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı ve Kuzey Akım boru hatlarından Avrupa'ya gaz akışını durdurmuştu. Enerji devinin sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.

Erhan Altıparmak





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.