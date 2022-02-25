Rusya: 'Ukrayna'da 118 askeri tesis kontrol altına alındı, 150 Ukrayna askeri teslim oldu'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından operasyonların sonuçlarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamasında, “Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, Ukrayna'ya ait 118 askeri tesis kontrol altına alındı.

Bu alanların arasında 11 askeri havaalanı, 13 komuta merkezi, 14, S-300 ve uçaksavar sistemleri ve 36 radar istasyonu bulunuyor. 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 5 insansız hava aracı düşürüldü. Başlatılan özel operasyonların ardından 150 Ukrayna askeri Rus birliklerine teslim oldu. Söz konusu askerlerden 11, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı'na mensup oldukları belirlendi” dedi.

Konaşenkov, Çernobil Nükleer Santrali ve çevresindeki topraklarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek “Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri'nin birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alınmıştır. Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldı. Nükleer Santral çalışanları normal çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Santral çevresinde radyasyon normal seviyede” dedi.

Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev'e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov'a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin İvankov'u geçip Kiev'e gelmemesi için bölgedeki köprüleri imha ettiği de öğrenildi.

Kiev metrosundan açıklama

Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı

Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsurları vuruldu. Başlatılan savaş sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Ukrayna'da Yazılım Mühendisliği okuyan ve Harkov kentinde kalan Sakaryalı Ömer Şentürk ise yaşadığı dehşeti anlattı. Şentürk, nakit paraları olamadığı için bankalara gittiklerini ve para çekmek için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı. Bölgede bulunan marketlerin adeta yağmalandığını belirten Şentürk, yiyecek erzak bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. En kısa sürede bölgen çıkmayı istediğini dile getiren Şentürk, Türk yetkililerin söylediklerini harfiyen yaptıklarını vurguladı.

“İnşallah bir çıkış yolu buluruz”

Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenci Ömer Şentürk, “Ben buraya öğrenci olarak geldim ve benim gibi birçok öğrenci arkadaşımda var burada İstanbul'dan, Sakarya'dan, Türkiye'nin her bir yerinden gelen öğrenciler var. Bu sabah saat 5 buçuk 6 sıralarında Rusya'nın işgal duyumlarını aldık. Bölgede itfaiye ve ambulanslar geziyor ama olduğumuz yerde pek bir tahribat yok. Şu an bomba sesleri geliyor. Biraz daha şehir merkezinde, girişlerde böyle sıkıntılar olabilmekte. Şu an Ukrayna ordusu Rus ordularıyla çarpışıyor. Türkiye'den yardım bekliyoruz. Dışişleri Bakanımızda bize açıklama yaptı, 'Şu an evlerinizde kalın hiçbir yere gitmeyin' dendi. Ama nakit paramız olmadığı için bankamatiklere geldik, fakat az önce yandaşlar konuşurken bankamatiğin arıza yaptığı duyuldu ve para çekimleri durdu. İnsanlar ise bankamatik önünde duruyor. Bizde şu anda bekliyoruz, inşallah bir çıkış yolu buluruz” dedi.

“Burada durum içler acısı Rusya'nın da acımaya niyeti yok”

Bölge halkının kenti terk ettiğini geriye kalanların ise marketleri adeta yağmaladığını belirten Şentürk, “Marketler neredeyse yağmalanmak üzere. Sürekli geliyorlar ve bir şey kalmadı, herkes stok yapmanın derdinde ve sabah saatlerinde Ukraynalı vatandaşlar hemen hemen buralı terk etti. Yoğun bir trafik vardı ve herkes benzinliklerden depolarını doldurup Harkov şehrini terk ettiler. Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı Rusya'nın da acımaya niyeti yok. Zaten sürekli Zelenskiy'i de tehdit etmekte, 'Artık kaybettin burayı bize teslim et, anlaşmaları imzala' gibi zorlama söz konusu. Umarım her şey olacağına varır burada Türk arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Birçok şehir bombardıman altında bazı hava alanları ve limanların bombalandığı söz konusu umarım Ukrayna bunun altından kalkabilir. Bizde buranın Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e, Allah'tan sabır diliyoruz. Umarım her şey eskisi gibi güzel olur” diye konuştu.



Erhan Altıparmak-Orkun Kaya-Bekir Keskin



