İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

Ukrayna Demir Yolları, ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı.

Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor.

Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi. Aksamalarla ilgili bilgi verilecek" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER
Rusyanın Ukraynaya saldırılarında 213 çocuk hayatını kaybetti, 389 çocuk yaralandı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 213 çocuk hayatını kaybetti, 389 çocuk yaralandı
İLGİLİ HABER
Rusya Odessayı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı
İLGİLİ HABER
Rusya Odessadaki çok katlı binayı roketle vurdu Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu
İLGİLİ HABER
Rusyada madende patlama: 3 ölü Rusya’da madende patlama: 3 ölü
İLGİLİ HABER
Rusya, Lvivi hassas füzelerle vurmuş Rusya, Lviv’i hassas füzelerle vurmuş

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.