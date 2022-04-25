Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı.

Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor.

Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi. Aksamalarla ilgili bilgi verilecek" ifadelerini kullandı.