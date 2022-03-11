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Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü

Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü
Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü

Rusya’nın Ukrayna’da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

Rusya, Ukrayna’daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ederken, Rus ordusu tarafından bazı kentlere saldırılar başlatıldı. Sabah saatlerine doğru Ukrayna'nın batısına ilerlemeye başlayan Rus askerleri, bu kez Lviv'in kuzeyindeki Lutsk kentine saldırdı. Volyn Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Yuriy Pohulyayko, Rusya tarafından yapılan saldırıyla ilgili bilgiler aktararak, “11 Mart'ta, Lutsk kentinde bulunan askeri havaalanına ilk tespitlerimize göre Rus uçakları tarafından saldırı yapıldı. Rus uçakları 4 roketle havaalanına atışlar yaptı. İlk belirlemelere göre 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı” denildi.
 

Erhan Altıparmak
 

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