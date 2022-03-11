İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya: 'Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor'

Rusya: 'Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor'
Rusya: 'Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da bazı milliyetçi grupların sivillerin tahliyesini engellediğini iddia etti.

Rusya: 'Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor' - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 16. gününde sivillerin ülkeyi terk edişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava aracıyla çekilen bir görüntüyü paylaştığı açıklamada, tahliye koridorlarında ilerleyen konvoyun Ukraynalı milliyetçi gruplar tarafından durdurulduğunu öne sürdü.

Açıklamada, “Ukraynalı milliyetçi grupların insani koridor boyunca sivillerin araçlarla çıkışlarını engellediğine yönelik Çernihiv çıkışındaki kontrol noktasından bir video. Milliyetçi grupların üyeleri (Siyah üniformalılar) arabaları çevirerek şehre geri gönderiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve milliyetçiler, şehrin sivil nüfusu için insani koridoru kullanmayı reddediyor ve aslında sivil nüfusun arkasına saklanarak bu kişileri rehinelere dönüştürüyor” denildi.

Erhan Altıparmak
 

İLGİLİ HABER
Harkovdaki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı
İLGİLİ HABER
Ukraynada cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor Ukrayna’da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor
İLGİLİ HABER
Rusya, Ukraynadaki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü Rusya, Ukrayna’daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü
İLGİLİ HABER
Rusya Savunma Bakanı Şovgu: Orta Doğudan 16 bin gönüllü başvurusu aldık Rusya Savunma Bakanı Şovgu: 'Orta Doğu’dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık'
İLGİLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ayrılıkçılar Volnovakha kentini ele geçirdi Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ayrılıkçılar Volnovakha kentini ele geçirdi'
İLGİLİ HABER
Ukrayna: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır Ukrayna: 'Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.