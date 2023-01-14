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Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini vurdu: 18 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini vurdu: 18 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini vurdu: 18 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırılarında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini vurdu: 18 yaralı - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'da operasyonlarını sürdürüyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef almasının ardından çok sayıda Ukraynalı enkaz altında kaldı. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın düzenlediği saldırıda Ukrayna Dnipro'da çok katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Saldırılar sonucu bölgeden gelen son bilgilere göre 10 olan yaralı sayısı 18'e yükseldi" dedi.

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