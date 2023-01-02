Rusya: 'Ukrayna'nın füze saldırısında 63 asker öldü'



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı üsse saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna tarafından fırlatılan ABD yapımı 6 HIMARS füzesinden 2'sinin Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Savunma Bakanlığı, hedef alınan üsse 4 füzenin isabet etmesi sonucu 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna: “400 Rus askeri öldü”

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Makiivka'da Rus askerlerinin konuşlandığı bir binanın füzelerle hedef alındığı belirtildi. Füze saldırısında 400 Rus askerinin öldürüldüğü, 300 askerin ise yaralandığı öne sürüldü.

Öte yandan, Rus ordusu gece saatlerinde başkent Kiev'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlemiş, bir kişi yaralanmıştı.

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