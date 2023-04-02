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Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini vurduğunu açıkladı. Saldırıda 16 apartman, 8 ev, bir anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar, Kostiantynivka'yı yoğun bir şekilde bombalıyor" ifadelerini kullandı.

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