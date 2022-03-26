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Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor
Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Polonya sınırındaki Lviv kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vuruyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı gerçekleştirdi. Rus bombardımanı altında kalan kentte vatandaşlara sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de saldırı devam ederken bir açıklama yayınlayarak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. Saldırıda henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bekir Keskin

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