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Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı

Rus ordusu, Ukrayna’da saldırılarına devam ederken, Odessa kentine sabah saatlerinde yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentini hedef aldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Odessa şehri, güne yine füze saldırıları ile uyandı.

Kentin farklı noktalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarla askeri ve lojistik tesisler vuruldu. Ukrayna Hava savunma sistemleri tarafından füzelerden bazıları etkisiz hale getirilirken, füzelerin düştüğü yerde ise patlamalar nedeniyle yangın çıktı.

Güney Operasyonel Komuta Subayı Vladislav Nazarov, şehrin farklı noktalarının vurulduğunu doğrulayarak, “Bugün savaşın 39'ncu günü. Rusya saldırmaya devam ediyor.Kritik önemi olan yerlere saldırdılar. Füzelerin bazılarını hava savunma sistemleri düşürdü. Bazılarının ise düştüğünü biliyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Bu saldırılar, sadece insanları baskı altında tutup korkutmak için yapılıyor. Biz buradayız. Ukrayna, topraklarını sonuna kadar koruyacak güce sahiptir” ifadelerini kullandı.

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