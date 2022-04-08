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Rusya: 'Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu'

Rusya: 'Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu'
Rusya: 'Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada “Ukrayna’ya ait 81 askeri tesis Rus birlikleri tarafından vuruldu” denirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, “Savaşın başından bu yana 19 bin Rus askeri öldürüldü” dedi.

Rusya: 'Ukrayna’ya ait 81 askeri tesis vuruldu' - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, devam eden saldırılar sırasında ağır kayıplar verdiğini belirterek, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barvenkovo tren istasyonlarındaki yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Donbass'a gelen Ukrayna birliklerinin rezervlerinin silahlarını ve askeri teçhizatını imha etti.

Odessa'nın kuzeydoğusunda, Krasnoselka yakınlarındaki Bastion kıyı füze sisteminden gelen yüksek hassasiyetli füzeler, yabancı paralı askerlerin toplanma ve eğitim merkezini yok etti. Rus hava savunması, Staraya Zburyevka yakınlarında 5 insansız hava aracını havada düşürdü.

Rus havacılık ve füze birlikleri, 2 komuta noktası, Osa fırlatıcı, 3 MLRS, 9 kale ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 59 alan dahil olmak üzere Ukrayna'nın 81 askeri tesisini vurdu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna: “19 bin Rus askeri öldürüldü”

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 19 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilerek, “Savaşta 19 bin Rus askeri öldürüldü. 700 tank, bin 891 zırhlı askeri araç, 333 malzeme sistemi, 55 uçaksavar, 150 uçaksavar helikopter, bin 361 askeri ekipman, 7 bot, 25 özel askeri ekipman imha edildi” denildi.

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