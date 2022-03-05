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Rusya, Ukrayna'ya ait askeri üssü ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri üssü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson’da Ukrayna ordusuna ait bir askeri üssü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10. gününde de saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Herson kentindeki Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık, ele geçirilen askeri üssün görüntülerini paylaşarak, “Rus askerleri, Herson kentinde Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait askeri üssü ele geçirdi. Ukrayna ordusu üs ekipmanları, silahlar ve cephanelerini geride bırakarak alanı terk etti” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasının devamında, "6 ile 7 hektar üzerine kurulu askeri üste T-64 ve T-80 tankları, zırhlı personel taşıyıcıları, piyade savaş araçları ve Ural araçları bulunuyor. Alanın birkaç metre uzağında büyük bir cephanelik bulunuyor. Mayınlar, tanksavar güdümlü füzeler, havan ve tank mermileri. 4 bin 500 tondan fazla mühimmat ele geçirildi. Üs yaklaşık 4 bin askeri kapasiteli. Şu anda, Rus istihkamcılar mayın tehlikesini ortadan kaldırmak için bölgeyi araştırmaya devam ediyor” denildi.

Erhan Altıparmak

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