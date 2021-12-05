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Rusya, uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı

Rusya, uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı
Rusya, uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı, Rus yapımı Soyuz ST-B roketiyle uzaya navigasyon uydusu gönderildiğini açıkladı.

Rusya, uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı - Tıkla İzle

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Latin Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Guyana Uzay Merkezi'nin işletmecisi Arianespace tarafından, Avrupa Birliği'nin uydu navigasyon sistemi Galileo'ya ait uydusu uzaya fırlatıldı. İngiliz Surrey Satellite Teknoloji şirketine ait Galileo'nun navigasyon uydusu, TSİ 03.19'da uzaya gönderildi. 2016'dan beri Avrupa'nın küresel navigasyon hizmeti olan ve dünyada 2 milyar 300 milyon kişi tarafından kullanılan konumlandırma servisine ait birinci nesil uzay aracının fırlatılması tam zamanında gerçekleşti.

İki gün önce fırlatılması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatma sırasında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

Roscosmos, uydunun Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının en önemli gerekçesinin, buradan fırlatılan roketlerin daha kısa sürede yörüngesine ulaştığını belirtti. Aynı zamanda bu merkezden fırlatılan roketlerin yüzde 15 daha fazla yük taşıyabildiği kaydedildi. Rusya tarafından önümüzdeki yıllarda 6 yeni Galileo uydusunun daha yörüngeye gönderileceği ifade edildi.

Erhan Altıparmak
 

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