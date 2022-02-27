Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov, geceyi Rus ordusunun saldırısı altında geçirdi. Rusya, Vasilkov'daki bir akaryakıt deposuna füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Özel bir petrol firmasına ait olan depolar saldırıların ardından alev alev yandı. Konuya ilişkin açıklama yapan firma, "Etrafımızda olan her şey yansa bile çalışmaya devam ediyoruz. Bu görüntüler yakıt ikmal aracımızın kamerasından. Rus bombardımanının ardından 15 vagon mazotu ve 8 vagon gazı kurtarmayı başardık. Bunları Ukrayna ordusunun, sağlıkçıların, enerji kurumlarının, toplu taşıma araçlarının hizmetine vereceğiz. Ukrayna her şeyden üstündür" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

