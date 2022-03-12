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Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu
Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov’u 6 füzeyle hedef aldığı saldırıda yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

Rusya, Vasilkov’u 6 füzeyle vurdu - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 17 gündür sürdürüyor. Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir bölgede bulunan Vasilkov'u 6 füzeyle hedef aldı. Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Vasilkov'daki bir yakıt deposunu vurduğunu ifade etti. Kiev Bölge Polisinden yapılan açıklamada da askeri havaalanı yakınlarına 6 füze atıldığı, saldırı sonucu askeri mühimmat deposunda hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıların ardından füzelerin isabet ettiği depolar alev aldı.

Bekir Keskin
 

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