Rusya ve ABD ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardı

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinin ardından iki diplomat ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ilişkilerin normalleşmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek, “Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda sayın Pompeo ile anlaştık” dedi.

Rusya'ya düzenlenen siber saldırılar konusunda açıklamalar yapan Lavrov, Rusya'ya yönelik siber saldırılarda ABD'den gelen saldırıların başı çektiğini söyledi.

İran konusunda istişareler devam edecek

Ukrayna'da yaşanan iç savaş ile ilgili Lavrov, Ukrayna'daki sorunun barışçıl çözümü için tüm tarafların Minsk anlaşmasına uyması gerektiğini savundu. İran konusunda da Pompeo ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Lavrov, bu konuda ABD ile istişarelere devam edeceklerini ifade ederek İran'daki krizin çözümü için umutlu konuştu. Lavrov, İran konusunda görüşlerini aktararak, “İran'ın nükleer programı hakkında ABD ile Rusya arasında görüş farklılıkları var. Ancak taraflar bu konuda görüşmelere devam ediyor” dedi.

ABD'nin İran'a gözdağı vermek amacıyla Ortadoğu'ya 120 bin ABD askeri göndereceğiyle ilgili iddialar konusunda Lavrov, “ABD'nin, İran'ı caydırmak amacıyla 120 bin ABD askerini bölgeye göndermeyle ilgili iddiaların gerçek olmadığını umuyorum. Çünkü zaten bölge ihtilaflı bir bölge ve gerginlik yüksek seviyede. İran'daki durumun askeri bir senaryoya dönüşmemesi için siyasi çözüm bulma amacıyla Rusya yardımcı olacak” dedi.

Teklif gelirse Putin ile Trump görüşmesi gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşmeyi değerlendiren Lavrov, “Rusya, Putin'in Trump ile Osaka'da gerçekleşecek olan G20 zirvesinde ABD tarafından resmi teklif gelmesi durumunda görüşmeyi kabul edecek” ifadelerin kullandı. ABD'yi Venezula konusunda eleştiren Lavrov, ABD ve Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik tehditlerinin demokrasiyle bağdaşmadığını ifade ederek Maduro'ya desteğini yineledi.

Pyongyang yükümlülüklerini yerine getirirse ambargo kalkacak

Lavrov'un açıklamalarının ardından söz alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore konusunda tutumlarından bahsederek, “Hedefimiz Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasıdır. Kuzey Kore vaatlerini yerine getirdikten sonra yaptırımları tamamıyla kaldıracağız” dedi.

Venezuela'daki durumla ilgili ifadelerde bulunan Pompeo, Venezuela'daki yaşanan krize hiçbir ülkenin dahil olmaması gerektiğini söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki gerilime değinen Pompeo, ABD tarafı olarak bu konuda çok yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Biz ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Mutlaka bu iki halkında çıkarına olacaktır. Biz, bu yönde adımların atılması için her şeyi yapıyoruz” dedi. START 3 anlaşması ve her 2 tarafın çekildiği Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması ile ilgili beklentilerini aktaran Pompeo, “Biz yalnızca START 3 anlaşmasının genişlemesi konusunda değil aynı zamanda Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması konusunda da ülkelerimiz arasındaki menfaatler doğrultusunda çalışma toplantılarına katılımı kabul ettik. Rusya Federasyonu ile diğer ülkelerin bu müzakerelere dahil edilmesi konusunda çabalıyoruz. Çin'in bu müzakerelere katılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“İran ile savaşmak istemiyoruz”

İran ile ABD arasındaki gerilim ile ilgili ABD tarafının düşüncelerini aktaran Pompeo, “Biz kesinlikle İran ile savaşmak istemiyoruz. ABD olarak biz sadece İran'ın Ortadoğu'da Hizbullah ve dünyadaki bazı terör gruplarını desteklemesini bırakmasını istiyoruz. Biz Washington olarak Tahran'a baskı yapıyoruz. İran sonunda normalleşen bir ülke olacak” dedi.

Erhan Altıparmak