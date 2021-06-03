Rusya ve Bahreyn, Sputnik V aşısının üretimi ve dağıtımı için anlaştı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşı üretimi ve aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken Rusya'dan, Bahreyn ile aşı anlaşması kararı geldi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Bahreyn ulusal fonlarının Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde üretilmesi ve dağıtılması için bir ön anlaşma imzaladığı ifade edildi.

RDIF, Rus yatırım şirketi AFK Sistema'nın bir yan kuruluşu olan Binnopharm Group'un da yer aldığı anlaşma kapsamında planlanan üretim tesisinin kapasitesine ilişkin ise bir açıklamada bulunmadı.



