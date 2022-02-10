Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikat başladı

Rusya ve Belarus tarafından Ukrayna ile ilgili artan gerilime yönelik yeni bir adım atıldı. Geçtiğimiz 20 Ocak'ta ilan edilen "Müttefik Kararlılığı - 2022" isimli Rusya - Belarus ortak askeri tatbikatı Belarus'ta başladı. Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikata Rusya, 2 adet S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etti. Batılı ülkelerin daha önce kaygılarını dile getirdiği tatbikatın bugün itibariyle başladığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "10-20 Şubat arasında Birlik Devletleri Anlaşmasının bir parçası olarak Rus - Belarus ortak ‘Müttefik Kararlılığı - 2022'tatbikatı düzenleniyor" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın Belarus topraklarında bulunan Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tatbikatların yapılacağı askeri üslerin bir kısmının Minsk çevresinde bulunduğu ve Brestskiy, Gorjskiy ve Lida üslerinin Polonya sınırında, Luninets hava üssünün ise Ukrayna sınırına yakın noktada bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Rusya, gerçekleştirilen tatbikatın amacını, "Dışarıdan saldırıyı engelleme, terörle mücadele etme, sınırları koruma ve Birlik Devlet'in çıkarlarını koruma" olarak belirtti.

Erhan Altıparmak