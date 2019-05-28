İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki

Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki
Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini arttırmasına tepki gösterdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya ziyareti kapsamında görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, bakanlar NATO'ya tepki gösterdi. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO'nun faaliyetlerini eleştirerek, “Sayın Makey ile dünyadaki artan silahlanmayı ele aldık. Kendisiyle NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde artan faaliyetleri konusunda derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, mevkidaşı ile Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yanı sıra Belarus ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade ederek, 2 gün boyunca yeni başlıklar açılarak ülkeler arası işbirliğinin arttırılması yönünde çalışma gruplarının görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Balıkesir Kaymaklısı Tarifi

Balıkesir Kaymaklısı Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.