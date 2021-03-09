Rusya ve Çin Ay'da ortak uzay istasyonu kuracak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Çin ile Ay'da ortak uzay istasyonu kurulması yönünde Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile anlaşma imzalandığı duyuruldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin ile Çin'in başkenti Pekin'de bulunan CNSA Başkanı Zhang Kejian arasında video konferans yoluyla imzalanan anlaşmaya göre, Ay'ın keşfi, kullanımı, ay gözlemleri ve temel araştırmalar konusunda çok yönlü çalışmalar yapılacak. Anlaşmada ayrıca, Ay'da kurulacak olan uzay istasyonunda uzun vadeli olmak üzere insansız çalışmaların da dahil olduğu deneylerin yapılacağı ifade edildi.

Yetkililer, Rusya ve Çin'in uzay araştırmaları konusunda günümüze kadar birçok ortak çalışmalar yaptığı hatırlatarak, “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır” dedi.

Erhan Altıparmak