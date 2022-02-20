İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak
Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Ukrayna-Rusya krizinde diplomasi trafiği devam ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın da yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Zaharova, yarın gerçekleştirilmesi planlanan telefon görüşmesinin aslında bugün planlandığını fakat Le Drian'ın programı nedeniyle bu görüşmenin yarına bırakıldığını ifade ederek, "Anlaşmalar uyarınca LAvrov bu telefon görüşmesini gerçekleştirmek için hazırdı. Le Drian bunu gerçekleştiremedi. Bana göre Pazartesi günü (yarın) bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.

Erhan Altıparmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.