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Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü

Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü
Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğu yakasında yaşanan gelişmeler ile ilgili gerçekleşen görüşmede Şam ile Ankara arasında diyalog kurulması gerektiği, bölgenin kalıcı ve uzun süreli istikrara kavuşturulmasıyla ilgili ortak görüş beyan edildi. Bölgede Şam yönetimi ve Kürt temsilcileri ile Rusya ve Irak'ın diyalogu açmaya yönelik hazır olduğu vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak
 

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