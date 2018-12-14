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Rusya ve Suriye arasında milli para dönemi

Rusya ve Suriye arasında milli para dönemi
Rusya ve Suriye arasında milli para dönemi

Rusya ve Suriye, ikili ticarette milli para birimlerini karşılıklı olarak kullanılması konusunda anlaştı.

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Suriye arasında artık milli para birimleri kullanılacak. Aylardır süren hazırlıkların sonucunda anlaşmanın varıldığına dikkat çeken Padalko, milli para birimlerinin kullanımı sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artacağına işaret etti. Padalko anlaşmayla birlikte iki ülke arasında birçok sonunun çözüldüğüne dikkat çekerek, "Ulaşım ve lojistik gibi konulardaki problemlerimizin çözüldüğünü artık söyleyebilirim" dedi
Padalko aynı zamanda yeni anlaşmalar yapıldığını da açıkladı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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