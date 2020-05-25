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Rusya ve Ukrayna'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor

Rusya ve Ukrayna'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor
Rusya ve Ukrayna'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da toplantı ve kültür salonları gibi çok amaçlı merkezler yeniden açılırken, Ukrayna'da da metro seferleri yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 25 Mayıs'ta karantina uygulamasının gevşetileceğini duyurmuştu. Alınan kararlar doğrultusunda başkent Moskova'da bugün karantina kuralları esnetilmeye başlandı. Kentte toplantı ve kültür salonları gibi çok amaçlı merkezler yeniden açıldı. Araba kiralama hizmetinin de tekrar başlatıldığı Moskova'da karantinadan etaplar halinde çıkış bir süre daha devam edecek. Çok amaçlı merkezlere giriş çıkışlarda hijyen ve maske kurallarına dikkat edilecek. Araba kiralamak isteyenler en az 5 gün boyunca kiraladıkları aracı dezenfekte ettikten sonra teslim edebilecek.
Rusya'da açıklanan son verilere göre korona virüs vaka sayısı 8 bin 946 artışla 353 bin 427'ye, can kaybı sayısı ise 92 artışla 3 bin 633'e yükseldi.

Ukrayna'da metrolar yeniden açıldı

Mart ayından beri karantina uygulamasının sürdüğü Ukrayna'da ise 2 aydır kapalı olan metrolar bugün tekrar hizmete açıldı. Bakanlar Kurulu ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun talimatları sonucu metrolara sıkı hijyen kuralları getirildi. Buna göre metrolarda eldiven ve maske ile seyahat edilebilecek. Metro vagonlarına giriş çıkışların yapıldığı platformlara ise sosyal mesafe kurallarına göre 1.5 metre aralıklarla bekleme noktaları yerleştirilerek yolcuların birbiriyle temasları en aza indirilmeye çalışıldı.

Ukrayna'da toplam vaka sayısı 259 artarak 21 bin 245'e, toplam ölü sayısı ise 623'e ulaştı.

Bekir Keskin

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