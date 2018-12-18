Rusya, Venezuela'da askeri üs kurmaya çalışıyor

Rusya'nın aralarında nükleer bomba atabilen Tupolev Tu-160 uçaklarının da bulunduğu bir filoyu Venezuela'ya göndermesiyle başlayan kriz tırmanıyor. Rus yetkililer, Karayip Denizi'ndeki bir adaya üs kurulması gerektiğini söyleyerek, Venezuela ile La Orchila'da, daimi bir filonun da yer alacağı üssün açılması konusunu müzakere etmeye başlandığını açıkladı.

Tu-160'lar Venezuela'dan dönmeyecek

Rus askeri yetkili Şamil Gareyev, Nezavisimaya gazetesine verdiği demeçte, “Venezuela'yı uçaklarımızın uzun mesafeli görevlerine dahil etmek doğru bir karardı. Stratejik bombardıman uçaklarımız artık Rusya'ya dönmek zorunda kalmayacak. Bu anlaşma ile Amerika'daki devriye görevlerini yerine getirirken yakıt ikmali yapabilecekler. Tu-160'lar, Venezuela'daki üslerine ulaşacak, uçuş yapacak, görevlerini yerine getirecekler” ifadelerini kullandı.

Rus uçaklarının üçüncü ziyareti

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Rus filosunun eğitim uçuşları yapmak üzere Venezuela'ya gitmesine sert tepki göstermişti. Venezuela'daki Moskova Büyükelçisi Vladimir Zaemski ise, Karakas'taki Rus bombardıman uçaklarının ilk kez ülkeye gelmediğini belirterek, Almagro'yu, “medyanın piyonu” olmakla suçladı.

Serkan Bayar

