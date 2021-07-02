Rusya, yabancı kurumlara siber saldırı düzenlediği iddialarını reddetti

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden, Rus devlet kurumlarının son zamanlarda düzenlenen siber saldırılarla bağlantılı olduğu iddialarına tepki geldi.

Rus Büyükelçiliği tarafından dün gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Rus devlet kurumlarının ABD ve diğer ülkelerdeki özel ve devlet kurumlarına yönelik siber saldırılara karıştığı yönündeki iddiaları reddetti. Siber suçlarla mücadelenin, Moskova için "temel bir öncelik" olmaya devam ettiğini ve siber tehditlerle mücadelenin en iyi yolunun "2 ülkenin ilgili devlet kurumları arasında aktif etkileşimi sağlamak" olduğunu vurgulayan Büyükelçilik, "Rus devlet kurumlarının, ABD'deki ve yurtdışındaki devlet ve özel kurumlara yönelik saldırılara karışmasını kesinlikle reddediyoruz. Siber suçlarla mücadelenin, Rusya için temel bir öncelik olduğunu ve her tür suçla mücadeleye yönelik devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyoruz. Bunu yürütülmesi adına çok çeşitli kanun uygulama araçları kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Büyükelçilik, ABD tarafının asılsız suçlamalardan vazgeçerek uluslararası bilgi güvenliğini güçlendirmek adına Rus uzmanlarla profesyonel bir çalışmaya ve bu bağlamda siber suçlarla mücadele için ortak çabalara odaklanmasını umduğunu belirterek, "Rusya'daki kritik altyapıya sürekli olarak saldırıların meydana geldiği ABD topraklarında işleri düzene koymanın tam zamanı" dedi.

Öte yandan ABD ve İngiliz istihbarat servisleri, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni (GRU) kurumsal ve bulut ortamlarını tehlikeye atmayı amaçlayan küresel bir "kaba kuvvet" siber saldırısıyla suçlamıştı. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Rus GRU, kurumsal ve bulut ortamlarını tehlikeye atmak için küresel bir kaba kuvvet kampanyası yürütüyor" ifadeleri kaydedilmişti.



