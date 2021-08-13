Rusya, Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde federal seviyede acil durum ilan etti

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaklaşık 1,6 milyon hektarlık alanın tamamen küle döndüğü ve hala 800 bin hektarlık alanın yanmaya devam ettiği Sibirya'da orman yangınlarının söndürülememesi yetkilileri harekete geçirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Sibirya'da devam eden yangınlar nedeniyle federal seviyede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Yangınlara müdahale tek merkezden gerçekleşecek

Alınan kararla birlikte, 10 bine yakın personel ve 2 bine yakın kara ve hava araçlarıyla söndürülmeye çalışılan orman yangınları tek bir merkezden yönetilecek. Bakan Zinichev yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahalenin bundan böyle Rusya Acil Durumlar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşeceğini belirterek, ilan edilen kararın Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde geçerli olacağını ifade etti.

Ural ve Volga kurtarma merkezlerinden 200 kişi yangın bölgelerine sevk edilecek

Ayrıca yangın bölgelerine ek kuvvetler gönderileceğini de aktaran Zinichev, hava koşullarının elverişli hale gelmesinin ardından Ural ve Volga kurtarma merkezlerinden 200 kişinin yangın bölgelerine sevk edileceğini duyurdu. İlan edilen acil durum kararıyla yangın bölgelerine daha kolay finansman sağlanacağını da belirten Zinichev, bürokratik engellere takılmadan en kısa sürede bu bölgelere maddi yardımlar aktarılacağını kaydetti.

Erhan Altıparmak