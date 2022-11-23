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Rusya yine Kiev'i vurdu

Rusya yine Kiev'i vurdu
Rusya yine Kiev'i vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisini hedef aldı.

Rusya yine Kiev'i vurdu - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rus güçleri tarafından bombalandığı ve şehirde siren seslerinin duyulduğu bildirildi. Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullandı.

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