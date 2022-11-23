Rusya yine Kiev'i vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rus güçleri tarafından bombalandığı ve şehirde siren seslerinin duyulduğu bildirildi. Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullandı.

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