İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Ukrayna topraklarında bulunan ve 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak santrale yönelik saldırılar için birbirlerini suçluyorlar.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirerek, "Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne devam eden provokasyonlarıyla bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, ‘Uluslararası barış ve güvenliğe tehditler' gündem maddesiyle acil toplantı talep ettik" dedi.

Rusya'nın çağrısıyla BMGK'da TSİ 22:00'de toplantı yapılacağı açıklandı.

Erhan Altıparmak

İLGİLİ HABER
Putin: &quot;Zaporijya Nükleer Santraline saldırılar büyük bir felakete yol açabilir&quot; Putin: "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir"
İLGİLİ HABER
BM Genel Sekreteri Guterres: Zaporijya Nükleer Santraline verilen herhangi bir zarar intihar olur BM Genel Sekreteri Guterres: 'Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur'
İLGİLİ HABER
Rusya ve BM Zaporijya Nükleer Santralini görüştü Rusya ve BM Zaporijya Nükleer Santrali'ni görüştü
İLGİLİ HABER
AB ve 42 ülkeden Rusyaya Zaporijya Nükleer Santralinden çekilme çağrısı AB ve 42 ülkeden Rusya’ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.