Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini ilhak eden Rusya, saldırılarını artırıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yine Zaporijya. Gece yarısının ortasında, konut binalarındaki barışçıl insanlara acımasız saldırılar. Şu an bildiğimiz üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 49 yaralı ise hastanede" ifadelerini kullandı.

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