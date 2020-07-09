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Rusya'da 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü

Rusya'da 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü
Rusya'da 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü

Rusya’da tek başına antrenman yapan 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü. Genç kaleci ağır yaralandı.

Rusya’da 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusunda bulunan Orekhovo-Zuevo kentinde 6 Temmuz tarihinde Znamya Truda futbol takımında kalecilik yapan 16 yaşındaki İvan Zaborovskovo'nun tek başına antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü. Genç kaleci olayda ağır yaralandı. Sahada bulunan kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde Zaborovskovo'nun topa vurduğu sırada üzerine yıldırım düştüğü görülüyor. Genç kaleci, yıldırımın düşmesi ile yere yığılırken, saha kenarındaki arkadaşları genç kaleciye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Zaborovskovo'nun komadan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Takım Antrenörü İgor Mayorov, yaptığı açıklamada “Hava güneşliydi, yağmur bile yoktu. Hepimiz bu olaya çok şaşırdık” dedi. Uzmanlar, genç futbolcunun boynundaki kolyenin paratoner işlevi görmüş olabileceğini açıkladı.

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