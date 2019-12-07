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Rusya'da 2019 yılında alkol zehirlenmesinden 5 binden fazla kişi öldü

Rusya'da 2019 yılında alkol zehirlenmesinden 5 binden fazla kişi öldü
Rusya'da 2019 yılında alkol zehirlenmesinden 5 binden fazla kişi öldü

Rusya’da 2019 yılında alkol zehirlenmesinden dolayı 5 binden fazla kişinin öldüğü açıklanarak tedbirlerin arttırılması istendi.

Rusya'nın alkol ve sigaraya karşı önlem alarak gerçekleştirdiği politikalar bu yıl raydan çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı kampanyalarla 5 yıldır düşen alkol ve sigara tüketimi 2019 yılında artış gösterdi.

Rusya Alkolle Mücadele Politikası Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında toplam 5 binden fazla kişinin alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi. Resmi verilere dayandırılan rakamlara göre 2019 yılında bir önceki yıla göre alkol zehirlenmesinden dolayı ölüm artışı bir önceki yıldaki ölüm artışından yüzde 112 oranında fazla olduğu saptandı.

Rusya'da alkol zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirenlerin büyük bir çoğunluğunun soğuk iklime sahip bölgelerde gerçekleştiği ifade edildi. Rusya'nın Sibirya'ya bağlı Tuva Bölgesi alkol zehirlenmesinden dolayı en çok kişinin öldüğü bölge olarak açıklandı.

Erhan Altıparmak

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